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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 17:43 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业卖超17亿台币

路透台北8月9日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 33.00 17.50 +15.50

票券业 3.00 1.50 +1.50

证券业 7.50 24.50 -17.00 (完)

--记者 詹静宜; 审校 张喜良

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