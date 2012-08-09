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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 18:36 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货小幅回升,关注即将登场的多项产业数据

路透新加坡8月9日电---马来西亚棕榈油期货周四自上日触及的近八周低点小幅回升,不过在一连串关键的产业报告公布前,交易商仍保持审慎.这些报告可能引发市场进一步震荡.

美国农业部周五将公布月度供需报告,可能显示新作大豆产出预估下修,进而限制食用油供应,并将部分需求转移至棕榈油.

交易商亦关注马来西亚棕榈油局(MPOB)的7月库存数据,库存可能会触及五个月高点.

"(棕榈油期货)有些超卖,预计会有些技术性拉回.但只要马来西亚库存仍偏高,期货上档潜能就非常有限,"马来西亚一本地大宗商品经纪商的交易员称.

指标10月棕榈油期货FCPOc3收高0.1%,至每吨2,865马币(林吉特).价格周三触及每吨2,854马币,为6月15日以来最低.

总成交量为20,741口,低于25,000口的正常水准.(完)

--编译 王冠中;审校 丁琦

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