〔马来西亚期市〕棕榈油期货小幅回升,关注即将登场的多项产业数据

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡8月9日电---马来西亚棕榈油期货周四自上日触及的近八周低点小幅回升,不过在一连串关键的产业报告公布前,交易商仍保持审慎.这些报告可能引发市场进一步震荡.
美国农业部周五将公布月度供需报告,可能显示新作大豆产出预估下修,进而限制食用油供应,并将部分需求转移至棕榈油.
交易商亦关注马来西亚棕榈油局(MPOB)的7月库存数据,库存可能会触及五个月高点.
"(棕榈油期货)有些超卖,预计会有些技术性拉回.但只要马来西亚库存仍偏高,期货上档潜能就非常有限,"马来西亚一本地大宗商品经纪商的交易员称.
指标10月棕榈油期货FCPOc3收高0.1%,至每吨2,865马币(林吉特).价格周三触及每吨2,854马币,为6月15日以来最低.
总成交量为20,741口,低于25,000口的正常水准.(完)
--编译 王冠中;审校 丁琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。