〔美股业绩〕英伟达当前季度财测高于分析师预估,受惠于平板电脑带动

* 营收预估区间中值超出分析师预期

* 非公认会计原则(GAAP)之每股盈余(EPS)为0.27美元

* 盘后股价上涨

路透8月9日电---电脑显卡芯片制造商英伟达(Nvidia)(NVDA.O)对当前季度的营收预估高于分析师预期,因可望受平板电脑及其它使用英伟达行动处理器的设备销售业绩带动.英伟达正从个人电脑(PC)市场向外做多元化发展.

由于PC销售受到全球经济不确定性的纷扰,加上消费者越来越喜欢使用平板电脑,英伟达发挥绘图晶片方面的专长制造用于行动设备的高效能处理器,并将其取名为Tegra,但面临来自高通(Qualcomm)(QCOM.O)、德州仪器(德仪)(Texas Instruments)TXN.N、三星电子(005930.KS)等的激烈竞争.

2012年问世的高知名度平板电脑中有两款是使用Tegra芯片.

微软6月推出的Surface平板电脑即是使用Tegra芯片;谷歌(GOOG.O)销售强劲的Nexus 7平板电脑也是使用Tegra 3芯片.

"展望未来,关键焦点肯定是Tegra,Tegra,还是Tegra,"Evercore分析师Patrick Wang说."我想绘图市场已经没有太多自体成长的空间了,这一点恐怕很难改变."

英伟达第二季消费产品营收较上季跳增35.5%,成长力道较其传统绘图晶片部门超出一倍,其中大多是来自Tegra业务的贡献.

消费产品占该季总营收逾17%,上季为14%.

英伟达第二季营收为10.44亿美元,上年同期为10.16亿美元.该公司预估当前季度营收在11.5亿至12.5亿美元之间.

根据汤森路透I/B/E/S数据,分析师平均预估其第二季营收为10.07亿美元,第三季为10.93亿美元.

该公司称,第二季GAAP净利为1.19亿美元,EPS为0.19美元.上年同期为1.52亿美元,EPS为0.25美元.

第二季非GAAP获利为每股0.27美元.

英伟达周四股价收高3.37%至14.71美元,盘后上涨4.75%.(完)