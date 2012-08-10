《台湾报摘》--工商时报8月10日

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
* 头版头条:
--财政部公布赋税收入统计,由于综所税超征,今年前7月税收1.13兆台币,创历年同期新高;但证交税仅有432亿,年减25%,为2006年以来同期新低纪录.官员坦言,今年证交税估计不会超过800亿,确定无法到达1,265亿台币目标.
* 其他:
--台湾7月出口衰退扩大,央行总裁彭淮南在院会中表示,出口占GDP比重很重要,宏达电(2498.TW)的手机出口大幅衰退影响台湾出口实绩,虽然是单一厂商,政府应要求工研院尽力予以协助.对此,行政院长回应表示,企业遭遇的困境,有需要政府协助部分,都能尽力去协助.
--行政院周四召开2013年度总预算概算第一次会议,初步匡列岁出、岁入双双几乎零成长.明年大砍各部会经常门预算,撙节1,000亿台币以上,恐创下史上最高幅度,此案政院两周后核定.
--新光金控(2888.TW)旗下新光人寿总经理蔡雄继周四表示,有兴趣参加8月23日的宏远证券大楼标售案,市场预估国泰人寿、富邦人寿、中国人寿等主要寿险公司应该都会出手竞标.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 林高丽
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保