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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 08:30 BJT

《台湾报摘》--工商时报8月10日

* 头版头条:

--财政部公布赋税收入统计,由于综所税超征,今年前7月税收1.13兆台币,创历年同期新高;但证交税仅有432亿,年减25%,为2006年以来同期新低纪录.官员坦言,今年证交税估计不会超过800亿,确定无法到达1,265亿台币目标.

* 其他:

--台湾7月出口衰退扩大,央行总裁彭淮南在院会中表示,出口占GDP比重很重要,宏达电(2498.TW)的手机出口大幅衰退影响台湾出口实绩,虽然是单一厂商,政府应要求工研院尽力予以协助.对此,行政院长回应表示,企业遭遇的困境,有需要政府协助部分,都能尽力去协助.

--行政院周四召开2013年度总预算概算第一次会议,初步匡列岁出、岁入双双几乎零成长.明年大砍各部会经常门预算,撙节1,000亿台币以上,恐创下史上最高幅度,此案政院两周后核定.

--新光金控(2888.TW)旗下新光人寿总经理蔡雄继周四表示,有兴趣参加8月23日的宏远证券大楼标售案,市场预估国泰人寿、富邦人寿、中国人寿等主要寿险公司应该都会出手竞标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 詹静宜; 审校 林高丽

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