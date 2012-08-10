《台湾报摘》--经济日报8月10日

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
* 头版头条:
--台股周四大涨113点,盘面已出现五个多方讯号,包括重返年线、季线翻扬、外资单日大买超近200亿台币、外资期货净多单创一年多新高、单日成交值突破千亿台币.分析师认为轧空手现象已经出现,下半年多头行情正式启动,第三季指数高点有望接近8,000点关卡.
* 其他:
--劳委会周四召开基本工资审议委员会,通过2013年基本工资每月增加台币267元至19,047元,调幅1.42%;时薪调涨至109元,调幅5.82%.初估逾98万名受雇劳工受惠,企业、劳工等总成本增加逾55亿台币,以住宿餐饮业受冲击最大.
--中信金控(2891.TW)周四举行第二季法说,首次公布中国信托银行整体人民币存款余额(含OBU及各海外分行),6月底达人民币50亿元、较去年同期暴增316%,8月以来更飙高至61亿元,紧追兆丰金控(2886.TW)旗下兆丰银的66亿元,上冲业界第二.
--台股股王大立光(3008.TW)因未分配盈余课税高于预期,昨日法说会公布第二季每股税后纯益仅4.96台币,创挂牌来新低.执行长林恩平表示,第三季展望"正向、非常乐观",但毛利率变数仍大,无法提供准确营运预估数字.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保