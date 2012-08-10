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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 08:27 BJT

《台湾报摘》--经济日报8月10日

* 头版头条:

--台股周四大涨113点,盘面已出现五个多方讯号,包括重返年线、季线翻扬、外资单日大买超近200亿台币、外资期货净多单创一年多新高、单日成交值突破千亿台币.分析师认为轧空手现象已经出现,下半年多头行情正式启动,第三季指数高点有望接近8,000点关卡.

* 其他:

--劳委会周四召开基本工资审议委员会,通过2013年基本工资每月增加台币267元至19,047元,调幅1.42%;时薪调涨至109元,调幅5.82%.初估逾98万名受雇劳工受惠,企业、劳工等总成本增加逾55亿台币,以住宿餐饮业受冲击最大.

--中信金控(2891.TW)周四举行第二季法说,首次公布中国信托银行整体人民币存款余额(含OBU及各海外分行),6月底达人民币50亿元、较去年同期暴增316%,8月以来更飙高至61亿元,紧追兆丰金控(2886.TW)旗下兆丰银的66亿元,上冲业界第二.

--台股股王大立光(3008.TW)因未分配盈余课税高于预期,昨日法说会公布第二季每股税后纯益仅4.96台币,创挂牌来新低.执行长林恩平表示,第三季展望"正向、非常乐观",但毛利率变数仍大,无法提供准确营运预估数字.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 詹静宜; 审校 林高丽

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