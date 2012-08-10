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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 08:16 BJT

〔日本股市〕日经开盘下跌,连涨四日之后失去动能

路透东京8月10日电---日本股市日经指数.N225周五开盘下跌,因缺乏新的利好消息刺激.此前该指数因市场憧憬全球刺激措施而连涨四日;同时在令人失望的财报季结束后,市场焦点转向经济指标.

日经指数下跌0.4%,至8,939.51点,东证股价指数.TOPX跌0.3%至749.35点.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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