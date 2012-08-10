《新兴市场重要经济事件预告》--8月10日-8月17日

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月10日(五)
马尼拉--菲律宾央行就通胀报告举行记者会.
莫斯科--俄罗斯央行货币政策会议.
波哥大--哥伦比亚央行公布7月货币政策会议记录.
布拉格--捷克央行公布8月2日会议记录(0700).
巴黎--国际能源署(IEA)公布8月石油市场报告.
华盛顿--大西洋理事会与彼得森国际经济研究所高级研究员Arvind Subramanian和大西洋理事会南亚中心主任那瓦兹(Shuja Nawaz)就"印度经济:不寻常的历史与不确定的未来"主题召开研讨会.
8月11日(六)
孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参加由Centrum Capital Ltd组织的企业债务重组研讨会.
孟买--印度央行副总裁H.R. Khan主持主题为"激活债市"的小组讨论(1100).
8月13日(一)
暂无重要经济事件.
8月14日(二)
暂无重要经济事件.
8月15日(三)
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.
8月16日(四)
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
圣地亚哥--智利央行召开议息会议.
8月17日(五)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 王兴亚
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保