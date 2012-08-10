《台湾重要政经日程》--8月10日-12月31日

==================今日重要政经消息====================== 8/10(五) --09:00 行政院副院长江宜桦出席经建会主办的"所得分配研讨会" --13:30 台积电( 2330.TW )公布7月营收. --14:00 富邦金控( 2881.TW )业绩说明会. --16:20 央行公布7月准备货币. --18:45 行政院发言人胡幼伟与陆委会主委赖幸媛及海基会协商代表团召开记者会. ==================近期重要政经消息====================== 8/13(一) --央行代财政部标售364天期国库券,金额200亿台币. 8/20(一) --16:00 经济部公布7月外销订单,上月为较上年同期减少2.62%. --16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元. 8/21(二) --12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币. 8/22(三) -- 8:30 主计处公布7月季调失业率,上月为4.24%. 8/23(四) --16:00 经济部公布7月工业生产,上月为衰退2.44%. 8/24(五) --16:10 央行公布7月M2货币总计数,上月为年增4.19%. 9/5(三) --08:30 主计处公布8月消费者物价指数(CPI)年增率,7月年增率为2.46%. --16:10 央行公布8月底外汇存底,上月外汇存底为3,911.08亿美元. --央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币. 9/7(五) --16:00 财政部公布8月进出口数据,7月出口年减11.6%,进口则是年减3.2%. 9/19(三) --12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 詹静宜; 审校 曾祥进