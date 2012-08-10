〔节选〕景气差,三大法人为何下场拚买超？--台湾天下杂志

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
(本文由台湾《天下杂志》提供,节选自8月8日该期的「财金观测站」)
文／林昭仪
正当台湾第二季ＧＤＰ负成长，台股却出现一二二亿元的大笔买超。三大法人都买了哪些股票？低迷景气中，他们看到了什么契机？
七月底，台湾主计处公布，第二季国内生产总值（ＧＤＰ），出现了金融海啸以来首度的负成长Ｏ．一六％，低于五月预估的成长Ｏ．七七％。发布利空的同一天，本土自营商、投信和外资（含陆资），却在台股集中市场买超一二二亿元。是连续三周以来少见的单日大笔买超。
七月三十日那周，前三个交易日，累计将近两百亿元的买超，扭转了之前连续三周的卖超。虽然，很难单凭几天的买超，就断定法人推论景气已经触底。但从这三大法人买卖纪录看来，主计处的报告的确影响了他们的布局。
猜猜三大法人都买了那些股票？轮胎制造商、汽车公司、百货公司、食品制造商，晶圆代工与封装。而金融股在七月三十一日和八月一日两天的买超前十五名里，各占三分之一。
主计处统计显示，国际景气转弱，令出口衰退，是负成长的主因。其次，内需不够强，主要是受股票成交值锐减三二．五％，以及股市下挫，造成的金融资产价值缩水拖累。但零售和餐饮并不弱，有超过三％的成长。自用小客车的新增挂牌数，也增加逾一成。
在投资金额上，政府、公营与民营的资本支出，均呈下滑，拉低了经济成长率一．五九个百分点。从自用小客车第二季热销，可以推论，轿车制造商、和轮胎商，第二季会有亮眼的财报。百货和食品等概念股，也是同一个逻辑。
**江陈会两岸投资有保障**
而金融股呢？他们相同的特点，就是靠大陆布局、与境外金融（OBU）的概念在支撑。因为，八月八、九日，第八次江陈会在台北市举行。预计会签署两岸投资保障协定。而且，央行也信誓旦旦，人民币清算协议的商谈十分顺利。法人提前布局金融股的迹象明显。
随着证所税尘埃落定，两岸金融开放进展，且中国连番降息，对经济的提振效应在下半年将逐步显现。似乎，最黑暗的时刻已经过去。只是欧债危机未解，新兴市场成长也放缓，影响出口甚巨。近日电脑公会、台湾经济研究院等机构，发布的各项调查显示，制造业对下半年景气的信心，仍然疲弱。
而台经院的服务业信心指数，虽然对下半年相对较乐观，却也是今年以来的低点。反映出服务业者，对未来景气的看法，也有保留。
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0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保