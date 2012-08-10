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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 09:27 BJT

〔台湾股市〕开盘小升,鸿海因7月营收亮丽而跳涨

路透台北8月10日电---台湾股市周五小升0.13%,鸿海(2317.TW)上涨逾4%,此前该公司公布7月营收成长.

加权股价指数.TWII上涨0.14%至7,445.82,电子类指数.TELI和化学生技医疗指数.TCHI均上涨逾0.4%.

大盘周四跳涨1.56%至三个月收盘高位.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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