〔欧洲个股〕诺基亚出售500项专利及Qt软件,股价强力反弹

路透赫尔辛基8月9日电---苦苦挣扎中的手机业巨擘诺基亚NOK1V.HE将出售约500项的无线专利给美国业者Vringo VRNG.A,同时将Qt软件业务卖给芬兰资讯服务公司Digia Oyj (DIG1V.HE),藉以提升其快速缩水的现金储备.

诺基亚在现被苹果(AAPL.O)及三星电子(005930.KS)主导的智能手机战场上节节败退,如今正力求保命.这家全球第二大手机制造商已经与微软(MSFT.O)结盟,销售搭载Windows软件的手机,但至今仍未获大规模成功.

为了止损,诺基亚在6月公布一项大规模的重整计画,包括裁员10,000人,并称计画将出脱非核心资产.

在周四交易过后,诺基亚股价跳涨,收盘扬升6.45%.

诺基亚出售专利净取得2,200万美元,同时手上仍握有无线产业中名列前茅的强大专利库.

Vringo表示,将会支付现金购买专利,这些专利涵盖范围广泛的手机基础建设.若这些专利所产生的收益超过2,200万美元,未来诺基亚将会进一步收取专利收益的35%.

诺基亚拆售Qt软件给Digia并未公布金额,但分析师估计其金额恐远小于诺基亚2008年向挪威Trolltech收购该软件时的1.5亿美元.(完)