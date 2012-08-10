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市场报道 | 2012年 8月 10日 星期五 09:25 BJT

〔标题新闻〕英超曼联IPO定价为低于预估区间的14美元,球队估值为23亿美元--消息

备注:IPO为首度公开上市的英文简写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8J9JJO]

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