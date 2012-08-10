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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 09:25 BJT

〔芝加哥期市〕新作玉米接近合约纪录高位,市场等待美国农业部报告

路透悉尼8月10日电---美国新作玉米周五上涨,交投于上日所及的纪录高位附近.美国农业部即将公布供需报告,数据料将显示玉米产量为六年低位,单产水平将为1997年以来首见.

大豆大跌,因天气预报称全美农业带将有降雨,为久旱的土壤提供滋润.

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