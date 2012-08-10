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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 16:40 BJT

〔台湾汇市〕台币/美元弱势收盘,中国数据不佳气氛或延至下周

路透台北8月10日电---台币兑美元周五收低5分,中国数据疲弱拖累主要亚币,台币也未能独善其身.市场气氛不佳或将延续至下周,除非台股有令人鼓舞的意外表现,否则台币料在当前区间偏弱整理.

汇银人士指出,尽管今日市场仍见部分外资汇入,台股也持坚于7,400点附近,但欧美及中国经济气氛未能转好,短线台币获利了结的卖盘浮现,令台币小幅走挫.在欧债问题未能得到进一步厘清前,下周料仍胶着于目前价位,暂看29.9-30.0间来回.

"大环境不好,台币看起来没有什么升值的空间."一本地银行交易人士说.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF亦显示台币走弱迹象.美元/台币一个月期换汇点收盘时已从上日折价转为溢价,六个月期折价亦有所收敛.

交易员认为,主要亚币受国际情势牵制的情况不会改变,台湾自身的经济景况短期内也难以转向,避险情结仍将是市场的重要考量,交易员倾向短线进出,一有获利立即出脱部位,难以营造大行情.

下周五(17日)台湾将公布第二季国内生产总值(GDP)成长率,市场料数据不会有好消息,符合近来外资及研究机构不断下修预测的趋势.此前主计处已公布第二季概估值为负成长0.16%,且官方七度下修全年经济成长率至仅2.08%.

台湾股市.TWII周五收盘微涨0.1%至7,441.12点;今天外资及陆资在台股买超50.24亿台币,为连续第六个交易日买超,上交易日为买超197.7亿.[ID:nST0538065]

韩元兑美元KRW=KRW=KFTC周五小跌,结束四天连涨,中国贸易数据远低于市场预期,打压投资者对风险资产的兴致.[ID:nSB1720078]

全球经济放缓下,中国亦难独善其身.周五的贸易数据亦一改前两个月的亮丽之势,出口增速意外猛降10个百分点.在欧洲危机持续、美国经济蹒跚之际,中国全年实现进出口增长10%的目标,面临更大压力.由于刺激出口政策面临弹药不足,摆脱经济疲软泥潭需靠国内需求.[ID:nSB1719908]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.990 29.940 29.810-29.990 29.950 7.32 7.29

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.950 29.910 29.920-29.954 29.920 3.12 2.72

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.005/0.015 -0.015/-0.005

美元/台币六个月期 -0.155/-0.135 -0.185/-0.160

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--记者 林妙容; 审校 张喜良

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