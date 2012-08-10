〔台湾汇市〕台币/美元弱势收盘,中国数据不佳气氛或延至下周

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北8月10日电---台币兑美元周五收低5分,中国数据疲弱拖累主要亚币,台币也未能独善其身.市场气氛不佳或将延续至下周,除非台股有令人鼓舞的意外表现,否则台币料在当前区间偏弱整理.
汇银人士指出,尽管今日市场仍见部分外资汇入,台股也持坚于7,400点附近,但欧美及中国经济气氛未能转好,短线台币获利了结的卖盘浮现,令台币小幅走挫.在欧债问题未能得到进一步厘清前,下周料仍胶着于目前价位,暂看29.9-30.0间来回.
"大环境不好,台币看起来没有什么升值的空间."一本地银行交易人士说.
海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF亦显示台币走弱迹象.美元/台币一个月期换汇点收盘时已从上日折价转为溢价,六个月期折价亦有所收敛.
交易员认为,主要亚币受国际情势牵制的情况不会改变,台湾自身的经济景况短期内也难以转向,避险情结仍将是市场的重要考量,交易员倾向短线进出,一有获利立即出脱部位,难以营造大行情.
下周五(17日)台湾将公布第二季国内生产总值(GDP)成长率,市场料数据不会有好消息,符合近来外资及研究机构不断下修预测的趋势.此前主计处已公布第二季概估值为负成长0.16%,且官方七度下修全年经济成长率至仅2.08%.
台湾股市.TWII周五收盘微涨0.1%至7,441.12点;今天外资及陆资在台股买超50.24亿台币,为连续第六个交易日买超,上交易日为买超197.7亿.[ID:nST0538065]
韩元兑美元KRW=KRW=KFTC周五小跌,结束四天连涨,中国贸易数据远低于市场预期,打压投资者对风险资产的兴致.[ID:nSB1720078]
全球经济放缓下,中国亦难独善其身.周五的贸易数据亦一改前两个月的亮丽之势,出口增速意外猛降10个百分点.在欧洲危机持续、美国经济蹒跚之际,中国全年实现进出口增长10%的目标,面临更大压力.由于刺激出口政策面临弹药不足,摆脱经济疲软泥潭需靠国内需求.[ID:nSB1719908]
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.990 29.940 29.810-29.990 29.950 7.32 7.29
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.950 29.910 29.920-29.954 29.920 3.12 2.72
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.005/0.015 -0.015/-0.005
美元/台币六个月期 -0.155/-0.135 -0.185/-0.160
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--记者 林妙容; 审校 张喜良
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13
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