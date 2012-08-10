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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 16:56 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增189.5亿台币

路透台北8月10日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增189.5亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,224.5亿台币.上周存单发行量净增467.6亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

8月 6日(一) 4,508.00 4,508.00* 0.00

8月 7日(二) 237.00 722.00 485.00

8月 8日(三) 2,570.40 2,283.90 -286.50

8月 9日(四) 732.00 774.00 42.00

8月10日(五) 2,858.00 2,807.00 -51.00

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总 计 10,905.40 11,094.90 189.50

* 含1,000亿364天期存单

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

8月 6日(一) 109.00 39.00

8月 7日(二) 110.00 27.00

8月 8日(三) 104.90 37.00

8月 9日(四) 108.00 23.00

8月10日(五) 133.00 37.00

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总 计 564.90 163.00 (完)

--记者 林妙容;审校 黄凯

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