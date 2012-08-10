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市场报道 | 2012年 8月 10日 星期五 14:22 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元下跌,受中国出口数据疲软影响

路透苏黎世8月10日电---瑞郎兑美元周五尾随欧元走低,此前中国公布的贸易数据较预期疲软,粉碎了全球第二大经济体可以协助带动全球复苏的期望,并打压冒险意愿.

中国海关周五公布,7月贸易顺差251.47亿美元,当月出口同比增长仅1%,进口增长4.7%,均低于市场预测.此消息摇撼全球股市,投资人转进美元避险,带动其兑主要货币走高.

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