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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 14:27 BJT

〔澳洲股市〕收低,因中国疲弱数据的影响盖过澳央行乐观经济预期

路透堪培拉8月10日电---澳洲股市周五下跌0.7%,澳洲央行上调增长预估虽令人鼓舞,但被中国疲弱贸易数据的影响盖过.不过澳洲指标股指仍在三个月高位附近徘徊,投资人静待企业财报和海外市场进一步刺激举措的消息. 澳洲央行上调该国2012年经济成长预估至3.5%[ID:nSB1718590].但同时中国公布的贸易数据则呈现疲弱[ID:nSB1719488]. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数下跌31.0点至4,277.3点.(完) --编译 张若琪;审校 王兴亚 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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