〔路透专访〕台湾港务公司将强化两岸货柜中转业务,拟参与国际码头建设

* 两岸货柜中转令高雄港装卸量抵御出口衰退冲击

* 拟前进东南亚投入码头建设,并引进国际资金投资

记者 董永年

路透高雄8月10日电---两岸经济的紧密连结,成为台湾港务公司对抗景气不佳的利器.这家由港务局改制而成的公司,在强化两岸货柜中转业务的同时,亦将视野转向国际化,并规划参与东南亚等国际码头建设.

甫于今年3月1日挂牌营运的台湾港务公司,拥有基隆、台中、高雄、花莲四大国际商港.公司企划处资深处长张雅富周五在接受路透专访时预估,在来自中国转运货柜量逆势增长的挹注下,旗舰的高雄港今年货柜装卸量可望较去年微幅成长2-5%,最快明年装卸量将重回1,000万箱(20尺柜)的历史新高水准.

"国际中转主要来自中国的贡献,去年有120万箱,今年保守预估应有130-140万箱."他说.

张雅富表示,欧债危机令台湾出口衰退,的确让全球排名第12大港的高雄港,上半年装卸量同比增长变缓,仅有2%,但来自国际中转量却成长了7%,因此会加强折扣优惠,继续冲刺该项业务.

他并解释称,中国二、三线港口愿意将货柜中转高雄港的原因,就是可以互蒙其利,"举例来说,泉州港一年有200万箱从厦门港出去,充其量只能当个附属港.但若有20万箱从高雄港出去,因为是外贸线,泉州马上就变成国际港,与厦门港平起平坐.".

截至目前为止,台湾港务公司已与东莞的虎门港、广西的北部湾港群、福建泉州港、长江流域的太仓港等签署合作备忘录,以"远交近攻"的策略,吸引这些港口将货柜中转至高雄港.

台湾财政部此前公布,7月出口金额较上年同期衰退11.6%,明显劣于市场预估的衰退7.87%,亦为连续五个月出现衰退.财政部并称,短期出口扩增力道疲弱,出口金额将难明显弹升.[ID:nST0536381]

根据高雄港货柜装卸量统计数据,曾在2007年达到1,025.7万箱的历史新高水准,之后数年都仅在900万上下浮沉,去年装卸量为963.6万箱,今年上半年累计则为485.7万箱.

为改变以往港务局"政企合一"的体制,台湾交通部将基隆、台中、高雄、花莲四个港务局合组为台湾港务公司,调整成一个总公司统辖四个港务分公司的运作方式.现有员工约3,000人,公司资本额650亿台币.去年营收为197亿台币,今年保守预估可逾200亿.

**走向国际**

除两岸经济合作带来航运本业的成长外,张雅富也相当看好政府在高雄港区推动"自由经济示范区"产生的效益,认为会对港口带来经济价值的创造与提升.

他表示,台湾的制造业具有很高的设计与技术能力,这将让高雄港不会只像新加坡或香港的港口,仅做物流的并货动作,而是进行更深层次的半成品乃至成品加工组装,"未来高雄的加工出口区与科学园区,应该都会划入自由经济示范区的范围."

经建会主委尹启铭日前已表示,高雄将是台湾第一个自由经济示范区,不排除未来还有第二个地区.预计10、11月提出初步规划案.自由经济示范区是为了未来10年内要加入TPP(跨太平洋伙伴协议)而建立.

此外,台湾港务公司也参考国际港埠经营业者,如新加坡国际港务集团(PSA)、和记港口控股信托(HPHT.SI)以及迪拜环球港务集团(Dubai Ports World)DPW.DI的运营模式,规划未来的发展蓝图.

不过由于起步较晚,张雅富表示,未来虽有投入国际码头经营的想法,但会避开大型港口的投资,因为好的港口与货源,都已被上述三家业者先行抢占.

"有些东南亚国家,像是孟加拉、缅甸等起来了,我们会找机会参与码头建设,赚经营管理的钱."他说.

除对外投资外,张雅富还提到,公司也有计划引进国际资金投资台湾港务公司.未来台湾港务会将业务分拆组成许多子公司,这些都不排除让航商或国际港埠管理公司参与.

对于财务状况,他则不愿说明公司有多少现金部位,但自信满满地说,台湾港务有相当良好的基础,"我们是坐在金山上,现在只想该如何做好资产配置."(完)