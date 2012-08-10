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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 14:56 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆欧洲盘初略显疲态,但仍呈区间波动

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* 美元兑日圆在进入欧洲盘时来到78.45,稍早高点为78.64

* 从位于78.35平坦的一目均衡转换线附近起有买盘,绵延向下

* 在78.00上方有强大的日本买盘,停损单仍在77.90下方

* 海外市场高点78.80之前有卖盘,一路向上

* 在78.85上方有停损单陈杂,79.00上方的停损单数量更多.(完)

--编译 张明钧;审校 艾茂林

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