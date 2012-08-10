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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 15:18 BJT

〔俄罗斯央行〕连续第八个月维持利率不变,但忧心通胀升高

路透莫斯科8月10日电---俄罗斯央行周五在会议上一如预期连续第八个月维持指标利率不变,但担心粮食价格上升造成通胀风险升高.

在其月度货币政策会议中,央行维持固定一天期回购利率于6.25%不变.隔夜存款利率则维持在4%.

更具象征性的再融资利率则持稳在8%.

上个月消费者物价较上年同期成长5.6%,使得央行维持全年通胀率在5-6%的目标更加难以实现.(完)

--编译 戴素萍;审校 丁琦

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