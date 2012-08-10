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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 15:31 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超6,213亿韩元,为连续第五日买超

路透首尔8月10日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超6,213亿韩元,为连续第五日买超,合计买超29,914亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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8月10日 621.3 -265.4 -333.8

8月 9日 1,477.3 -115.5 -1,325.1

8月 8日 690.9 60.2 -751.9

8月 7日 51.0 149.6 -192.2

8月 6日 153.9 370.1 -513.9

8月 3日 -55.3 12.8 40.7

8月 2日 197.8 10.9 -202.1

8月 1日 40.4 199.9 -235.4

7月31日 613.6 479.6 -1,069.7

7月30日 475.7 -55.7 -416.4

7月27日 489.6 244.7 -717.7

7月26日 -45.3 119.6 -70.6

7月25日 -84.4 145.7 -52.7

7月24日 -7.1 -26.1 29.8

7月23日 -167.4 -106.6 264.5

7月20日 192.5 -68.2 -138.7

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本月以来 3,174.3 425.7 -3,513.8

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今年以来 9,844.1 3,373.2 -9,523.9

------------------------------------------------- (完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

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