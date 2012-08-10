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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 15:59 BJT

《汇市简讯》一个月期美元/日圆隐含波动率守在关键支撑水准上方

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* 一个月期美元/日圆隐含波动率在亚洲盘报6.55%,高于纽约收盘的6.5%

* 本周低点在6.35%,关键支撑在6.3%,即7月20日低位和五年低点

* 实际波动率偏低,且现货呈区间波动,使得隐含波动率受压

* 日线实际波动率仅5.3%,小时线波动率在5.9%

* 三个月期和一年期隐含波动率仅略高于长期低点水准.(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

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