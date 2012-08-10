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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 16:09 BJT

〔新兴汇市〕中国数据引发获利了结打压亚洲货币,但本周录得涨幅

路透新加坡8月10日电---多数亚洲新兴货币周五走弱,因中国贸易数据令人失望,打击风险胃纳,但本周仍有望录得涨幅,因看好海外决策者将采取措施来重振经济体质.

韩元兑美元KRW=KFTC是亚币中表现最差者,受中国进出口成长均远低于预期所累.

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