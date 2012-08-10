〔台湾货币市场〕短率稳于区间,银行资金充裕料下周国库券标低(更新版)

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
(更新拆款及存单细节)
* 银行资金充裕且短率持稳
* 下周一(13日)将标售364天期国库券
记者 李盈蒨
路透台北8月10日电--台湾银行间短期利率周五持于区间.存单到期量大且外商银行资金仍显充裕,部分本地银行亦有多余资金可供拆出,并积极寻求买票以消化游资,但对利率态度坚持依旧,拆款与短票成交利率均没有太大波动.
至于下周,资金调度人士表示,市场大型紧缩因素稀少,预期将继续维持偏多不滥的市况,并将密切追踪央行冲销态度.另外,周一(13日)将标售364天期国库券,由于标售金额仅200亿台币,市场资金相当充裕,外商银行去化资金需求不小,不排除将再度进场抢标.
"外商银行多钱,小银行钱也不少,得标利率一定会再往下拉."一位大型金控交易人士称.
另有外商银行交易员称,央行先前调降代收隔拆利率并减少存单冲销力道,令市场资金水位充裕且难去化,而且寿险业者亦能参与国库券竞标,战况恐怕更加激烈,预料本次国库券决标贴现率将较6月同天期0.834%再向下试探.
下周发放现金股利的上市公司不多,仅宝成(9904.TW)将于周三(15日)发放38.24亿台币股利.(欲浏览更多台湾上市柜公司现金股利发放日期,请见[ID:nST0536439])
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.385%,上日收在0.387%;区间则落在0.295-0.60%,同于上日.
一周(2-7天)拆款区间高位今日区间落在0.388-0.63%,亦与上日相同.
**短票利率持稳**
短票方面,票券商指出,逢周末前发票量略多,但需求端受到民间法人和银行买气支撑,库存量很快就消化一空.展望下周,在场上资金充裕情形下,短票成交水准预料持于既有水准.
银行间30天内短票主要成交利率落在0.82%,与特定大型公股行库则成交在0.85%,与上日相同.
央行今日存单到期金额2,858亿台币,共发行2,807亿,存单发行余额减51亿.[TW/MMTCN]
下周央行存单到期共1兆2,598.9亿台币,依序为周一4,002.50亿、周二307亿、周三4,470亿、周四1,132.9亿及周五2,686.5亿.周二(14日)另有364天期的财101-5期国库券交割,金额为200亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为207亿台币;至周日,累计超额准备为1,873亿台币,加计前期1%的超额准备为3,315亿台币.
**公债RP利率持平**
公债10天期附买回(RP)利率平稳未变.今日有300亿台币公债交割,由资金充裕的银行及寿险业拿下多数筹码,因此券商资金缺口不大,整体市况持稳且调度顺利.
资金调度人士表示,由于银行资金体系充裕,拆款利率也随此前央行调降代收隔拆利率来到相对偏低水位,部分银行及票券商陆续收回债券附买回部位,改透过拆款养券以赚取利差,债券附买回调度的资金需求相对下降.
展望下周,由于月中例行需求高峰恰遇两档债券交割,交易商提醒需注意当日资金需求恐较多,但以目前整体偏松市况看来,调度虽趋紧但利率应不至于上扬,成交利率可望持于现有区间.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,与上日相同.
交易商统计,下周紧缩因素如下:周三(15日)富邦金(2881.TW)及台电公司债交割,金额分别为70亿及120亿台币;周四(16日)有57亿的台电公司债交割;周五(17日)则有16.5亿的台工银金融债交割.(完)
--审校 张喜良
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
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