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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 17:24 BJT

［台湾个股］富邦金称旗下富邦银行(香港)希望引进策略性投资人

路透台北8月10日电---台湾主要金控--富邦金(2881.TW)周五称,旗下富邦银行(香港)希望藉由加盟寻求策略性投资人,中国大陆的金融机构兴趣较高,如策略伙伴为陆资的话,应该不受5%的参股限制.

该公司总经理龚天行在业绩说明会上表示,"参股20%以上也可以谈."

他指出,由于香港作为国际金融中心,又有离岸人民币中心的加持,在香港有个银行是个重要策略布局,尤其是大陆的金融机构.

龚天行同时透露,富邦金持股的厦门银行正在洽谈参股其他中国城市商业银行.

至于金融市场表现,他分析认为,对于下半年股票市场的看法比较乐观,寿险下半年获利应该会改善.

他并预估央行将持续引导货币市场利率下滑,但因为台湾消费者物价指数(CPI)仍受压,因此预期央行不至于降息.

富邦金今日收跌0.65%,报30.60台币,跑输台股加权指数.TWII的0.1%涨幅.(完)

--记者 詹静宜; 审校 张喜良

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