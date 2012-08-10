［台湾个股］富邦金称旗下富邦银行(香港)希望引进策略性投资人

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北8月10日电---台湾主要金控--富邦金(2881.TW)周五称,旗下富邦银行(香港)希望藉由加盟寻求策略性投资人,中国大陆的金融机构兴趣较高,如策略伙伴为陆资的话,应该不受5%的参股限制.
该公司总经理龚天行在业绩说明会上表示,"参股20%以上也可以谈."
他指出,由于香港作为国际金融中心,又有离岸人民币中心的加持,在香港有个银行是个重要策略布局,尤其是大陆的金融机构.
龚天行同时透露,富邦金持股的厦门银行正在洽谈参股其他中国城市商业银行.
至于金融市场表现,他分析认为,对于下半年股票市场的看法比较乐观,寿险下半年获利应该会改善.
他并预估央行将持续引导货币市场利率下滑,但因为台湾消费者物价指数(CPI)仍受压,因此预期央行不至于降息.
富邦金今日收跌0.65%,报30.60台币,跑输台股加权指数.TWII的0.1%涨幅.(完)
--记者 詹静宜; 审校 张喜良
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13
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