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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 18:52 BJT

〔路透基点〕台湾中嘉网路401.97亿台币再融资案进入一般联贷

路透香港8月10日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾中嘉网路401.97亿台币再融资案已进入一般联贷程序.

六家已提供先行融资的委托主办行和额度分配行是:台湾银行(额度代理行)、国泰世华银行(文件准备行)、花旗集团(担保品控管行)、东方汇理银行、星展银行和京城银行.

该贷款由借款人的股票和机械做担保,包含251.97亿台币的A部分定期贷款,作为再融资用,以及120亿台币的B部分定期贷款,用于向私募股权公司安博凯(MBK Partners LP)发放股利,还包括30亿台币的C部分循环信贷,用于营运资本.

该贷款有延长一年的选择权.

贷款利率为较次级市场商业本票利率加码,幅度视借款人整体债务与年率化未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比而定.

该比例为7.1倍以上则加码280个基点;5.6-7倍加码250个基点;4.1-5.5倍加码220个基点;3.1-4倍加码190个基点;3倍或以下加码170个基点.

根据起始利率250个基点,承贷30亿台币或以上的委托主办行,A部分和B部分包含所有费用的价码为264个基点,C部分为260个基点,有70个基点的先行费用.

承贷20-29亿台币的主办行,A和B部分包含所有费用的价码261个基点,C部分258个基点,先行费用56个基点.

A部分和B部分平均年限为4.99年.

回覆期限为9月10日.(完)

--编译 王冠中;审校 丁琦

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