版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 15:46 BJT

〔台湾个股〕鸿海明年将在巴西设智慧手机与平板电脑生产基地

路透台北9月19日电---全球最大消费电子产品代工厂--鸿海(2317.TW)周三表示,明年将在巴西圣保罗设智慧手机与平板电脑生产基地.该公司并将于明日与当地代表签署投资备忘录(MOU).

鸿海在发布的新闻稿中称,新工厂将投资10亿雷亚尔(里拉),创造10,000个工作机会,预计2014年开始量产.

巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)先前在访问中国时,已向外界宣布此一投资案.[ID:nST0405966](完)

--采访 詹颐颖; 撰写 董永年; 审校 黄凯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐