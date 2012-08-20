版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 08:01 BJT

台湾已公布经济指标--2012/8/20

经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值

-------------------------------------------------------------------------

工业生产(y/y) 6月 -2.44% -0.21% 8/23 --

季调失业率 6月 4.24% 4.25% 8/22 --

消费者物价指数(CPI)(y/y)7月 +2.46% +1.77% 9/5 --

外汇存底(亿美元) 7月底 3,911.08 3,912.35 9/5 --

商品出口(y/y) 7月 -11.6% -3.2% 9/7 --

商品进口(y/y) 7月 -3.2% -8.4% 9/7 --

M2货币总计数(y/y) 6月 +4.19% +4.40% 8/24 --

外销订单(y/y) 6月 -2.62% -3.04% 8/20 -2.91%

经常帐盈余(亿美元) 第一季 +109.3 +123.0r 8/20 --

国际收支(亿美元) 第一季 +50.9 +2.1 8/20 --

*国内生产总值(GDP) 第二季 -0.18%-p +0.40%-r -- --

重贴现率(%) 6月21日 1.875% 1.875% -- --

注: a-概估值; p-初值; r-经修正. (完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐