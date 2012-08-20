版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 08:01 BJT

〔台湾货币市场〕8月20日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月20日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期3,673.5亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

=======================================================

(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期1兆9,811.1亿台币

       08/18 729.00亿

       08/19 2,609.50亿

       08/20 335.00亿

       08/21 140.00亿

       08/22 2,903.50亿

       08/23 661.50亿

       08/24 2,713.00亿

       08/25 818.00亿

       08/26 2,521.00亿

       08/27 132.00亿

       08/28 60.00亿

       08/29 3,137.00亿

       08/30 790.00亿

       08/31 3,568.10亿

       09/01 60.00亿

       09/02 1,957.50亿

       09/03 349.50亿

--公债还本付息11.25亿台币:

08/22 100甲8期1息 11.2500亿

--国库券到期200亿台币:

08/28 财100-9 200亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--8/24: 101/8期30年期公债发行,金额为300亿台币,8月21日标售.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

台湾货币市场相关报导 [TW-MMT-CMN]

台湾债券市场相关报导 [TW-DBT-CMN]

台湾央行操作相关报导 [TW/MMTCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐