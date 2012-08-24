《台湾财政焦点》中央地方苦哈哈,修法、"卖祖产"仅能解燃眉之急

* 中央地方苦哈哈,修法改善财政迫在眉睫

* 打算"卖祖产"解燃眉之急,房市短多长空

* 租税合理化调整才是根本解决之道

记者 董永年

路透台北8月24日电---"真抱歉,我们就是这么穷!"台湾主要反对党--民进党执政的六个县市首长,联合呼吁中央解决地方财政困窘问题.无独有偶,连国民党执政的台中市,也因中央迟迟无法解决负债问题,议会竟力拱市长胡志强竞选国民党主席.

台湾政府财政败坏,再加上地方改制令直辖市增加,使得"财政收支划分法"、"公共债务法"的修法急迫性大增.惟中央政府阮囊羞涩,恐令地方藉财政大饼重分配的愿望落空.欧债危机紧箍咒又令中央无意增加举债上限,短期虽祭出卖土地等活化资产的方式因应,惟租税合理化调整,恐才是根本解决之道.

"地方仰赖中央分配款的规模愈来愈大,不够就举债,这是长期以来的问题,...应从根本调整,不然每年都在分饼."台北商业技术学院财税系教授孙克难说.

他建议,中央自地方征得的所得税与消费税,是不是可以将部分给地方,"有了诱因,地方政府才会努力招商引资,否则大锅饭的心态很难改变."

根据财政部统计,截至2012年1月底,一年以上未偿债务余额预算占岁出计算,已有宜兰县、新竹市及苗栗县的债务超过法定债限.此外,包括新北市、台南市、新竹县、彰化县、云林县、嘉义县、屏东县、花莲县以及基隆市,均即将濒临债限.

台湾已在2010年11月底完成五大直辖市(台北市、新北市、台中市、台南市及高雄市等五都)的选举.不过现行的"财政收支划分法"、"公共债务法",仍停留在仅有台北市与高雄市两大直辖市的阶段.为解决地方财政问题,立法院已决议,将"财政收支划分法"修正案列为9月新会期的优先法案.

**中央,也很穷**

财政部其实早在2008年,即提出了"财政收支划分法"修正案.高雄市政府财政局副局长简振澄表示,修正案将分配款从1,600亿台币扩大至近2,600亿,却因为县市对财政大饼怎么分各持己见,导致法案还躺在立法院.

但近几年中央政府财政状况不佳,分配款的规模恐将缩水.

基隆市财政处长欧秋霞就称,依照2008年财划法试算版本,基隆是可以增加16亿台币,2010年的版本又改为14亿,"听说现在又有新版本,愈来愈少."

"岁出因社福,人事与教育等规模成长,再加上中央将警察、消防业务下放地方,...业务费一直缩,年年打八折,各单位都受不了了."她说.

导致中央财政恶化的原因无他,台湾在2008年金融海啸过后,也随着国际趋势采扩张性财政措施,令中央政府一年以上未偿还债务余额,占前三年度名目GNP(国民生产毛额)平均数的比例,自2008年的29.97%,快速攀升至2011年底的35.88%.根据2013年中央政府总预算案,负债比还会进一步到37.1%,快速逼近40%的法定上限.

不光如此,为规避"公共债务法"的限制,政府还透过特别条例编列不列入债限的特别预算.但特别预算也全部以举债为来源.

"这导致光是去年债务付息的支出即高达1,244.48亿台币,对政务排挤的作用已经出现."曾担任云林县财政局长的新台湾国策智库研究员陈锦稷说.

台湾行政院院会最新公布的2013年度中央政府总预算草案中,公共建设(含特别预算及附属单位预算)预算仅3,791亿台币,较上年减少4.8%,也是自2004年3,476亿以来最低.[ID:nST0542269]

**卖祖产应急**

虽然台湾政府债务仍落在国际评级机构--标准普尔订定的政府债务五个评等级数的第二级范围内,属负债比率还算良好的政府,但财政部长张盛和已多次强调,不打算调高债限.

此举料有利债市.公债交易商普遍认为,财政部想控制举债在既有水准不变,表示未来公债发行的额度不会再扩大,创历史新高的趋势料在今年止步.

财政部官员去年底曾预估,今年公债发行量将不低于2011年的6,200亿台币,再度创下历史新高纪录.

举债增加无望之下,为解决财政困窘的燃眉之急,财政部只有动起"活化资产"的脑筋,研议将台北市与新北市500坪(每坪约3.33平米)以下国有地解禁出售的政策.

张盛和举例称,像是台北101大楼,每年贡献国库10亿台币收入,"22县市若有100只金鸡母,财政状况就会好转."

对于政府"卖祖产"的动作,房地产业一片叫好声.中原联行副总经理邱太(火宣)就认为,国有地若要恢复标售,政府打房力道绝不会加重,且坐落在精华地段的土地标售价格若再创新高,周边地产价格也会水涨船高.

不过台北大学助理教授卓辉华提醒,"量增价扬"的格局不会长久,一旦供给超过需求,多空转折点就会出现.况且未来不动产税基料将朝合理化调整,交易成本提高了,自然会压抑投机炒作的空间.

**税制调整才是正途**

祖产再多,也有卖完的一天.但如此就能拯救台湾的财政?

担任财政部财政健全小组委员的税改联盟召集人王荣璋直言,台湾财政的主要问题是在税收不够.

陈锦稷指出,政府在金融海啸发生后,将遗产税与赠与税率自50%大幅调降至10%,"形同为富人减税".此外,还将营利事业所得税率由25%降至17%,"形同为财团减税."

他表示,2010年的赋税负担率(赋税收入占GDP比率),已由1990年度的20%,降至11.9%."比日本的18%、韩国的21%偏低,有必要调整."

此外,占地方收入达75%、税基又严重偏低的房地产相关税收,若能合理化调高,似乎也能成为挽救地方财政的良方.

卓辉华就表示,房屋税基自1980年以来都没动,"若能合理调整,至少增加五倍."

黄耀辉也指出,美国持有不动产税基占市价的四成,"我们的地价税税基却低于市价的20%,房屋税也是."

不过在民意高涨时代,让地方首长想办法从选民口袋掏钱,无异是自断政治生命.对此,卓辉华建议,应设立中央级的房地价格评议委员会,来决定房地产价格的合理性.

财政部财政健全小组委员简锡(土皆)也称,既然地方首长考虑选票不敢实施,"中央要先做坏人嘛,就立法采实价课税,而且鼓励地方,若能将税基调整与实价接近,可分得的统筹分配款比例就愈高."(完)