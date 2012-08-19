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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 07:23 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元重测周五低位

2305GMT

* 新西兰元纽约收盘下跌0.36%,因美国第三轮量化宽松政策预期持续消退

* 周五低点和高点均垫高,澳元则下跌,澳元/新西兰元交叉盘下跌0.66%

* 技术支撑位在0.8050之前,在0.8030下方据信有卖兴

* 由于欧元交叉盘/中国不确定性带来压力,新西兰元有被澳元拖累的风险.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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