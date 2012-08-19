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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 07:42 BJT

《汇市简讯》美元/韩元开盘料略高于1,135

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* 美元兑日圆以外亚洲货币仍全面受追捧

* 升破1,135可能引发买盘--上周出口商卖盘抑制升势

* 疲弱的中国/大中华/北亚数据推动美元买盘

* 外资对股市的买兴仍高,尤其是韩股

* 本周主要事件是周四出炉的汇丰中国PMI.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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