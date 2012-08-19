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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 07:49 BJT

《汇市简讯》美元在亚洲货币中仍称王

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* 新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、印度周一为国定假日

* 美元兑日圆以外亚洲货币上周整周仍持坚

* 在假期前的美元空头回补和疲弱中国数据为原因

* 本周主要事件是周四出炉的汇丰中国采购经理人指数(PMI)

* 今日公布的台湾外销订单可以提供指引.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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