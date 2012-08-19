《新兴市场重要经济事件预告》--8月20日-8月27日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月20日(一)
罗安达--安哥拉央行举行货币政策会议.
8月21日(二)
首尔--韩国知识经济部长洪锡禹(Hong Suk-woo)在国会经济委员会发表演说(0500)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).
8月22日(三)
日内瓦--俄罗斯成为世界贸易组织(WTO)的第156个成员国.
开罗--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问埃及,继续就贷款提高至30亿美元以协助埃及疲弱经济进行协商.
温得和克--纳米比亚央行宣布货币政策决定.
8月23日(四)
马尼拉--菲律宾央行公布7月26日货币政策会议要点.
8月24日(五)
波哥大--哥伦比亚央行宣布货币政策决定(1800).
安卡拉--土耳其央行公布8月16日货币政策委员会会议纪录.
8月25日(六)
金边--第44届东南亚国家联盟(ASEAN)经济部长及相关会议,第14届东盟-湄公河流域开发合作(AMBDC)部长级会议,以及第四届湄公河-日本经济部长会议(至9月1日)
8月27日(一)
香港--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就美国经济和货币政策前景发表演说(0930)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公告最终版.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。