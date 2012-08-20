〔欧洲金融〕欧洲央行考虑为买进公债设定利率门槛--明镜周刊

路透柏林8月19日电---德国明镜周刊报导指出,欧洲央行正在考虑为收购欧元区陷入困境国家债券设定利率门槛,这样若其利率较德国公债收益率(殖利率)溢价至一定程度时,就会买进这些债券.

明镜周刊周日指出,欧洲央行将在9月会议中决定是否采行这类利率门槛.此报导并未指明消息来源.

这个措施将会暗示投资人欧洲央行认定的合宜利率水准.报导指出,这将阻却投机客将收益率推升至欧洲央行设定的门槛上方.

欧洲央行对此报导不予置评.

欧洲央行总裁德拉吉本月稍早暗示,该行可能会开始买进政府公债以降低西班牙及意大利的偏高借款成本,但唯有这些政府先请求欧元区的援助才会进行干预.换言之这将会与一些条件绑在一起.

明镜周刊指出,藉由设定利率门槛,欧洲央行将会把目标瞄准于控制困境国家融资成本,同时亦确保欧元区的利率不会有太大差距.

德国央行反对欧洲央行买进主权公债以降低困境国家借款成本,因为这又向该行最大禁忌--通过该行为一国融资--更靠近一步.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周六驳斥通过欧洲央行向国家提供融资的构想,称"若我们开始这么做,就会停不下来.这就好像饮鸩止渴一样."

然而德国总理梅克尔周四则是声援德拉吉的对抗危机策略.[ID:nSB1730162]

明镜周刊指出,欧洲央行希望未来其买进公债能够更为透明,并计画在买进后立即公告收购数量.目前欧洲央行是在每周一公布前一周收购的公债数额.(完)