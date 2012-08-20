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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 08:08 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆受青睐,但在一目均衡云区底部前阻力沉重

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* 欧元/日圆在守在周五略低于98.40高位的形态

* 亚洲盘迄今在98.00-29区间,一目均衡云区底部98.64之前阻力沉重

* 云区下移,今日在98.64-100.57之间,月底降至96.74-98.24

* 初道支撑位在97.70-80、周五低位97.73,一目均衡转换线97.05

* 美元/日圆走势受交叉盘投资者关注,可能会有薪酬结算日需求.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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