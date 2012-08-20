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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 08:12 BJT

〔日本股市〕日经指数开盘上涨,因风险胃纳仍高

路透东京8月20日电---日本股市周一开盘上涨,延续上交易日来到三个月高位的升势,因欧洲决策者评论令风险胃纳仍高,日圆走软则拉抬出口股.

日经指数.N225上涨0.4%,至9,199.06.东证股价指数.TOPX升0.4%至788.47.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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