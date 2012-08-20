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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 08:25 BJT

《汇市简讯》美元/日圆有买盘,盂兰盆假期结束关注出口商动向

2345GMT * 美元/日圆周五最高升至79.58,触发79.50上方的停止单,部分人士关注是否测试80 * 日本盂兰盆假期结束,因此日本出口商动向令人关注 * 约79.60起向上可能有出口商卖单 * 薪酬结算日(Gotobi)需求或令美元/日圆盘初维持买兴 * 云区顶部今日在79.49,今日可能围绕这个价位波动 * 关注100日移动均线79.61上方的停止单,80.00上方可能有更多停止单.(完) --编译 张若琪;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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