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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 08:19 BJT

《台湾报摘》--工商时报8月20日

* 头版头条:

--政府下达全面资产活化,八大公股行库资产题材随之爆发.由于八大公股银行合计不动产帐面价值近3,000亿台币,资产活化带动的商机将全面启动.

* 其他:

--晶圆代工龙头台积电(2330.TW)力拚28奈米扩产,随着良率拉升到8成以上,及中科12寸厂Fab15新产能大量开出,本季已安装产能(installed capacity)较上季大增3倍,为第4季营运淡季不淡埋下伏笔.

--行政院明日将与金融产业座谈,金融业为降低营运成本,减税呼声四起,包括进一步调降期交税降至十万分之一,发行认股权证因法定造市股票买卖产生之证交税率调降至千分之0.1.

--经济局势不明,加上大企业放款金额庞大,单一个案违约就可能造成逾放快速提高,国银今年以来抢攻中小企业放款,整体国银去年底中小企业放款4.07兆(万亿)台币,至今年6月底已成长至4.27兆,成长率4.99%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 黄凯

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