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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 08:32 BJT

《台湾报摘》--经济日报8月20日

* 头版头条:

--本周台湾行政院、金管会将密集与保险业会商,由保险业提出有兴趣的公共建设投资案,包括兴建养老中心、高速公路证券化等,讨论部会如何配合松绑,希望导入8,000亿台币寿险资金,带动经济成长.

* 其他:

--台湾两大工业银行联袂向金管会争取转型,金管会拟政策鼓励工银透过合并商业银行模式转型,据悉,旗下拥有最大工银的开发金控(2883.TW),若要并购商银,将以万泰银2837.TW为首选.

--为发展德国"中坚企业"模式,经济部拟放宽研发支出认定范围,除了技术研发外,扩大到行销、品牌、专利、商业模式研发,都可认定为研发支出范畴.配合此项调整,经济部将在本周与财政部协商,放宽每年100亿台币的总量管理上限.

--欧债危机拖垮全球经济,债券成为资金避风港.根据柜买中心统计,7月积极加码债券的金融机构清一色为银行,其中玉山银行买超87.46亿台币最大手笔,另外7月大买债券的还有元大银行、花旗(台湾)银行、永丰银行与彰化银行,买超金额介于45-60亿台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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