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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 08:55 BJT

《汇市简讯》日圆仍居劣势,美元/日圆后市仍偏多

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* 美元/日圆周五吸纳79.50-79.58的大量卖单,有一些停止单遭到触发

* 美元/日圆仍偏多,可能很快就会测试80.00

* 甚至连澳元/日圆都受追捧,尽管有更多欧元/澳元买盘

* 欧元/日圆受追捧,但投机客准备卖出,一目均衡云区为重要阻力

* 英镑/日圆、新西兰元/日圆和加元/日圆盘整近期升势.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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