《即时观点2》台湾7月外销订单连五月衰退,下月有望好转惟动能有限

路透台北8月20日电---台湾经济部周一公布,7月外销订单较上年同期减少4.4%,为连续第五个月衰退,并劣于市场预估的衰退2.91%.

经济部表示,资讯通信产品89.2亿美元,较上年同月减少4.7亿美元或减5.0%,主因新旧机种交替空窗期,买气递延效应.精密仪器产品29.5亿美元,较上年同月减少4.2亿美元或减12.4%,主因面板价格下跌及基期较高.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2012年7月 2012年6月

外销订单 -4.40 -2.62

路透调查 -2.91 --

订单区域

中国大陆(含港) -5.50 -3.63

美国 +1.40 -2.34

欧洲 -4.70 -0.39

**市场评论**

--花旗集团首席经济学家 郑贞茂:

这与我预估的衰退3.9%并没有差很多.无论是出口或外销订单数据,都已显现出衰退讯号,而从政府上月针对企业展望的调查结果,也同样显现出悲观的气氛.

我预估8月出口订单金额应该会略为回暖,但动能将仍显疲弱,到明年前料都难现增长.资通讯与电子产品会是拖累表现的主因,纵然接下来有不少新产品会推出,但终端需求还是不振.

--兆丰金融集团总经分析师 李志安:

7月台湾外销订单表现不如市场预期,主要受到欧洲市场拖累,如果来自美国市场订单也持续下滑的话,就会影响比较严重,可能冲击台湾经济成长率连保1%都不保,后续将关注中国跟美国等两个重要市场订单表现.

预期第三季台湾外销订单表现旺季不旺,因为第三季旺季需求来自返校需求及库存回补需求,但目前看来,今年返校需求是有一些,但并不强劲,至于补库存的需求则是没有看到.

--日盛投顾分析师 蔡素菁:

7月外销订单较我原先预期的3.8%来的高.从地区别而言,东协地区仍呈正成长,对中国表现则持续疲弱.

至于8、9月外销订单表现,我认为很有机会转为正成长.一来因为高基期的因素消除,二来iPhone5新机预期9月中旬上市,苹果对台零组件厂商拉货应有帮助,再来根据经济部调查厂商对8月接单的景气看法,动向指数已突破50以上的乐观分水岭,种种迹象显示,接下来两个月份外销数据应会持续好转.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收盘贬值0.5分,报30.030.

--台股加权股价指数.TWII收跌0.48%至7,431.91点.

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾7月出口金额较上年同期衰退11.6%,进口则衰退3.2%.

--主计总处估计今年全年GDP年增率为1.66%,CPI年增率为1.93%.至于今年全年出口金额则预估较上年负成长1.72%,进口则为负1.50%.

--台湾央行在6月底的理监事会议连续四季将利率维持在1.875%不变,重贴现率停在近三年的高位.

--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)

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