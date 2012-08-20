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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 10:13 BJT

〔台湾债市〕公债RP利率持稳,投信部分资金转做公债

路透台北8月20日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持稳.投信业因现金股利陆续入帐,在公司债找券需求殷切,部分资金也流向公债,令资金调度无虞.

一证券商资金调度人士表示,本周将有中华电(2412.TW)与中钢(2002.TW)的现金股利发放,再加上周五有300亿台币的公债交割,因此资金状况也不会过度宽裕.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.

周二央行将标售300亿的30年期公债,并于周五交割;周三中华电将发放423.62亿台币现金股利,中钢则将在周五发放152.35亿现金股利.

更多台湾上市柜现金股利发放一览表请见[ID:nST0539189](完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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