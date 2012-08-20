〔路透调查〕美联储推出第三轮量化宽松政策的可能性升高至60%

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/班加罗尔8月17日电---根据路透调查,美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出第三轮量化宽松政策的可能性过去一个月稍稍升高至60%,分析师并降低了今明年经济成长预期.
大多数分析师对经济的看法更趋悲观,尽管近期零售销售、就业人口及受挫的房市都有稍微比较好的消息.分析师却连续第三个月下调季度经济成长预估.
这是最新针对17家华尔街初级交易商及44位分析师所进行的月度路透调查结果.
这是对第三轮量化宽松政策可能性的预估首次超过50%,有一位分析师表示美联储采取行动的可能性高达95%.
最新调查平均预测值为美联储额外买进政府公债5,000亿美元,当中最高预估为7,500亿美元.美联储之前已经买进2.3兆(万亿)美元.
多数受访分析师认为美联储下次在9月举行的政策会议,是最有可能宣布第三轮量化宽松政策的时间.
美联储主席贝南克本月稍晚在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议上备受期待的演讲,或许会让联储的计画更加明朗,但或许不若许多人所预期.
分析师调降对当季国内生产总值(GDP)的预估,从2.0%降至1.8%.4-6月时GDP环比年率为成长1.5%,令人失望.
如今预估第四季经济成长率为2.0%,原先预估为2.2%,明年整年成长率将降至2%,为迄今对2013年调查的最低预估值.分析师预估通胀仍将温和.
分析师预估,第三季就业岗位平均每月增加13.5万个,高于7月调查预估的12.3万个.
预计就业岗位增长将缓慢加速,今年底将升至每月15万个,而2013年底前将升至19.1万个.对于复苏期的就业增长,增速仍算温和.
美国4兆美元规模的减税优惠政策将于明年到期,而政府支出自动删减也将于明年启动,这些都是企业不愿雇人或投资的主要原因之一.
中国和巴西等贸易伙伴国经济成长放缓,以及欧元区悬而未决的债务危机也抑制企业投资.欧元区经济走向与美国相反,将再次陷入衰退.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。