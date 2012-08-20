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货币新闻 | 2012年 8月 20日 星期一 10:19 BJT

〔路透调查〕日本公债多空动向指标大致持稳,中长期大户人气指标下降

路透东京8月20日电---汤森路透周一公布的调查显示,日本公债市场人气在夏季偏淡的市况中持稳,上周指标公债收益率(殖利率)触及两个月高位.

日本公债多空动向指标JGBBBI=为正17,距前一周的正21不远.

对本周结束时10年期日本公债JP10YTN=JBTC收益率的预估中值为0.830%,持平周五收盘水准,高于上周调查预估的0.790%.

指标10年期公债周一上午几无成交,10年期日债期货9月合约2JGBv1小跌0.03点,报143.56.

10年券收益率上周升至0.860%,为6月中以来最高水准,远离上月触及的九年低位0.720%.

调查发现,全部受访者中,46.4%预计日债收益率本周将下降,高于上次调查时的35.9%;在此同时,28.6%受访者预计将上升,也高于上次调查时的15.4%.

约25.0%受访者则预期收益率将横盘整理,低于上次调查时的48.7%.

这次线上调查访问了主要机构的101名日本债市人士,有28人给出了回覆,回覆率为27.7%,其中有12个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.

上述投资大户的多空动向指标为正8,低于前一周的正14,表明他们的乐观情绪比整体市场略低.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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