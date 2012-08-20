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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 11:23 BJT

《汇市简讯》美元/日圆从79.66高位回落,但跌势受限

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* 美元/日圆卖单高挂至79.66,多头暂歇,自此回跌

* 跌势受限,从79.40-50及盘初低位79.40一路向下有买单

* 一路向上也有卖单,100日移动均线切入位在79.61

* 一目均衡云区云顶79.49为技术支撑位,200日移动均线切入位79.20之前有更多支撑

* 一目均衡云底为79.12,转换线和基准线分别在78.90和78.79.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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