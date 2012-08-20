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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 11:34 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘上涨,风险胃纳依旧强劲

路透东京8月20日电---日本股市日经指数周一早盘小幅收升,有望延续上交易日创下三个月高位的升势,因风险胃纳仍强劲,而且日圆贬值支撑了近期受挫的出口股.

欧洲领导人近期的谈话支撑了欧债危机出现进展的希望,推动股市全面上涨,因投资人持续从债市转战股市,一反7月的避险心态.

日经指数.N225早盘上涨0.6%至9,218.01,为5月2日以来最高盘中水准.权重股软银(9984.T)上涨1.6%,协助大盘走扬.

东证股价指数.TOPX在淡静交投中上涨0.4%至768.57.早盘成交量为全天90日均值的37.9%.日经指数则仅有35.3%.(完)

--编译 戴素萍;审校 程琳

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