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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 13:27 BJT

《汇市简讯》澳元交投亦淡静,但买方有一些买兴

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* 澳元/美元上涨,欧元/澳元和英镑/澳元下跌--一反周五的走势

* 上方有卖单,因中国经济成长疑虑犹存

* 有传闻称可能有海外帐户卖出澳元公债部位

* 日本投资者仍逢低买进日圆,在83.50上方有停止单.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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