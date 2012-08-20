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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 13:27 BJT

《汇市简讯》美元/日圆略为推升,一度上探79.66

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* 美元/日圆渡过更多卖盘,亚洲盘中从79.40升至79.66

* 上方卖单绵延,部分是来自日本出口商

* 稍早有薪酬结算相关的良好买需,之后有所退散,但79.40-50仍见买气

* 下方买气不断,有日本进口商挂单

* 在80.00上方有大规模停止单 (完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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