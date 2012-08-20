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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 17:13 BJT

〔台湾汇市〕台币/美元收盘创三周低位,惟波动幅度小不具指标意义

路透台北8月20日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘小贬0.5分,但创三周的收盘低位.交易员表示,台股高档震荡令外资汇入逐渐退烧,进出口商亦在当前区间小额交易,令台币走势囿于狭幅区间.尽管央行尾盘作价缓步拉低台币,但在缺乏方向之际难以形成趋势.

汇银人士指出,近两个交易日外资于台股买超力道已明显缩减,周一外资汇入、汇出量能差距不大.而尽管台湾经济数据不佳,仍持续录得顺差,出口商在时序近月底之际仍有卖汇需求,可望于30元以上挂单待价而沽,台币连四个交易日稳中偏贬的格局或难以有效持续.

"这礼拜开始要进入月底了,出口商卖汇的力道会大于进口商买汇,台币要继续贬也不容易."一本地公股银行交易员称.

不过在台湾经济疲弱之际,央行已连续数天于尾盘作价令台币收贬,今日收盘创三周的收盘低位,前低为今年7月30日的30.080.

交易员指出,全球经济前景不明,非美币别近日走弱也是带动台币偏贬的原因之一,但盘面主要仍由实际交易带动,交易商不愿押注部位令成交量持续低迷.而交易价格本周恐均于相当狭窄的29.90-30.03间来回波动.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面亦看坏台币,美元兑台币一个月期换汇点持续微幅扩大溢价,因台湾经济基本面没有起色令海外投资人对本币有所忧虑.

台湾经济部稍早公布,7月外销订单较上年同期减少4.4%,为连续第五个月衰退,并劣于市场预估的衰退2.91%.不过央行公布第二季经常帐顺差100亿美元,国际收支仍有顺差31.1亿美元.[TW-ECI-CMN]

台湾股市.TWII收跌0.48%至7,431.91点;今天外资及陆资在台股买超19.86亿台币,为连续第12个交易日买超.[ID:nST0540943]

韩元兑美元KRW=周一在国内市场小跌,为连续第三日下滑,因韩国股市动能消退及进口商美元需求趋强令韩元承压.[KR-FRX]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.030 30.025 29.880-30.030 30.025 4.76 5.13

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.995 29.991 29.982-30.002 29.982 2.81 2.42

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.020/0.035 0.015/0.030

美元/台币六个月期 -0.115/-0.090 -0.135/-0.115

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--记者 林妙容; 审校 林高丽

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